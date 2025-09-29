Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperliche Auseinandersetzung mit Messer und Schreckschusswaffe in der Holzhofstraße - Polizei ermittelt

Mainz (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 28.09.2025 gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, die von einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen etwa 10 bis 15 Personen berichteten. Nach Angaben von Zeugen seien dabei Messer und eine Schreckschusswaffe im Spiel. Bei der Anfahrt zum Einsatz eines Funkstreifenwagens konnte ein Beteiligter, ein 30-jähriger Mann laufend vor der Polizeiinspektion Mainz 1 angetroffen werden. Er gab an, zuvor bedroht worden und vor den Tätern geflohen zu sein. Erst im Verlauf der Befragung stellte sich heraus, dass er die Schreckschusspistole eingesetzt hatte. Der Mann verfügt über einen gültigen kleinen Waffenschein. Gleichzeitig erreichten Einsatzfahrzeuge die Holzhofstraße. Dort hielten sich etwa 50 aufgeregt und verstört wirkende Personen - allesamt Zeugen - auf, die sich teils lautstark und unübersichtlich verhielten, sodass die Klärung der Umstände erschwert wurde. Die ursprünglichen Tatverdächtigen konnten jedoch nicht mehr angetroffen werden. Mehrere Zeugen beschrieben die Beteiligten als 2 Fünfergruppen Männer. Der 30-Jährige schilderte später bei der Polizei, er habe eine Auseinandersetzung auf der Holzhofstraße beobachtet, bei der zwei seiner Freunde geschlagen wurden. Er habe versucht, den Streit zu schlichten. Als ihm dies nicht gelang habe er mit Warnschüssen aus der Schreckschusspistole zur Deeskalation beitragen wollen. Nachdem er mehrfach bedroht wurde flüchtete zur Dienststelle. Die Schreckschusspistole wurde sichergestellt. Weitere Ermittlungen zur genauen Tatablauf und den beteiligten Personen laufen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

