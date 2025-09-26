Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz- Polizei kontrolliert "Elterntaxis" vor Grundschule in Mainz - Fokus auf Verkehrserziehung

Mainz (ots)

Am Donnerstag, dem 25. September 2025, führte die Polizeiinspektion Mainz 2 erneut Schulwegkontrollen in der Nähe der Maler-Becker-Grundschule in Mainz-Gonsenheim durch. Ziel der präventiven Maßnahme war es, die Verkehrssicherheit für die Schulkinder zu erhöhen und auf die Problematik der sogenannten "Elterntaxis" aufmerksam zu machen.

Verstöße am Morgen und Nachmittag festgestellt

Bereits am Morgen wurde beobachtet, wie zwei Fahrzeugführer "Einfahrten und nicht zum Parken geeignete Fahrbahnteile" zuparkten. Die Eltern gaben an, aufgrund von "zeitlichen Engpässen" nicht den nahe gelegenen und geeigneten Juxplatz zum Parken genutzt zu haben. Durch die Polizisten werden die Fahrzeugführer umgehend zum Wegfahren bewegt.

Kurz vor Schulschluss gegen 12:00 Uhr wurden vier weitere Fahrzeuge festgestellt, deren Fahrerinnen und Fahrer auf ihre Kinder warteten und dabei an unzulässigen Stellen parkten. Zwei Elternteile zeigten sich sofort einsichtig, entschuldigten sich und kamen zu Fuß zur Schule zurück, nachdem sie ihre Fahrzeuge entfernt hatten. Ein dritter Elternteil versuchte zunächst zu diskutieren, konnte jedoch durch zielgerichtete Kommunikation ebenfalls zum Wegfahren bewogen werden. Diese Person erwirkte den Anschein, wenn sie nur lange genug diskutiere, sei die Zeit bis zum Eintreffen des Kindes überbrückt und es müsste nicht mehr umgeparkt werden.

Im Gegensatz dazu entfernte sich ein vierter Fahrzeugführer umgehend mit seinem Pkw, noch bevor ein Polizist mit ihm sprechen konnte.

Prävention statt Sanktion

In allen Fällen, in denen ein Gespräch möglich war, wurden beratende Gespräche mit den Eltern geführt. Dabei wurde auf die Gefahren hingewiesen, die durch das unzulässige Halten und Parken direkt vor der Schule entstehen, da es die Verkehrssituation für alle Kinder unübersichtlich macht und das Unfallrisiko deutlich erhöht.

Die Polizei appelliert eindringlich an alle Eltern, ihre Vorbildfunktion wahrzunehmen und für den kurzen Weg zur Schule geeignete, nicht-schulnahe Parkmöglichkeiten zu nutzen oder die Kinder den letzten Abschnitt zu Fuß gehen zu lassen. Jedes "Elterntaxi" weniger direkt vor dem Schultor bedeutet ein großes Plus an Sicherheit für alle Schülerinnen und Schüler.

(Diese Kontrollen finden auch an anderen Schulen statt, ohne dass darüber berichtet wird.)

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell