Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mann mit Schusswaffe sorgt für Polizeieinsatz in Innenstadt - Entwarnung nach Festnahme

Mainz (ots)

Am Freitagmittag gegen 13:00 Uhr wurde der Polizei eine männliche Person gemeldet, die sich mit einer Schusswaffe im Bereich der Fuststraße in der Mainzer Innenstadt aufhalte. Zeugen berichteten, der Mann habe mehrfach mit der Waffe abgedrückt, allerdings wirkte es, als sei die Pistole nicht geladen. Die Örtlichkeit sowie der Nahbereich wurden daraufhin mit starken Kräften der Polizei Mainz intensiv abgesucht. Die beschriebene Person konnte wenig später vor der Römerpassage angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Der 45-jährige Mann zeigte sich kooperativ und gab an, dass sich die Waffe in seinem Rucksack befinde. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde eine schussunfähige Spielzeugpistole (schwarze Nachbildung mit goldener Aufschrift "P99") aufgefunden, die lediglich Geräusche erzeugt. Zusätzlich wurden ein Beinholster und ein Schalldämpfer sichergestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,97 Promille. Der Vorfall ereignete sich zu einer Zeit mit hoher Passantenanzahl in der Mainzer Innenstadt und führte daher zu erheblicher öffentlicher Aufmerksamkeit. Verletzt wurde niemand. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei von einem unbekümmerten und kurzsichtigen Verhalten des Mannes aus. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell