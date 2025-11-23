PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrszeichen beschädigt und weggefahren; Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

Dassel (Kr.) 22.11.2025; 13:50 Uhr

Am Samstagmittag, den 22.11.2025, hörte die Betreiberin eines Kiosk in der Relliehäuser Straße einen lauten Knall. Als sie aus dem Fenster schaute, entdeckte sie auf einer Verkehrsinsel, im Bereich der Lichtzeichenanlage zur Erholungsheimstraße, ein umgefahrenes Verkehrsschild sowie einen sich in Richtung Relliehausen entfernenden Pkw. Hierbei ist ein Schaden von ca. 300,- Euro entstanden. Das Kennzeichen am Fahrzeug konnte die Dame nicht mehr ablesen. Wenig später meldete sich ein namentlich unbekannter Zeuge im Kiosk und bat um Benachrichtigung der Polizei, da er sich das Kennzeichen des Flüchtenden notiert hatte. Die Polizei Einbeck hat daraufhin ein Ermittlungsverfahren, wegen Unerlaubtem Entfernens von der Unfallstelle, gegen den zur Zeit noch unbekannten Verursacher, eingeleitet und bittet den Meldenden sich bei der Polizei in Einbeck oder Dassel zu melden, damit seine Angaben sowie seine persönlichen Daten erfasst werden können. Unabhängig davon bittet die Polizei weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und dem Flüchtenden machen können, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

