Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall aufgrund von Winterglätte

Northeim (ots)

Moringen OT Fredelsloh, Landesstraße 547 zw. Fredelsloh & Lauenberg, Donnerstag, 20.11.2025, 17.30 Uhr

FREDLESLOH (Wol)

Am Donnerstag gegen 17.30 Uhr befuhr ein 19-jähriger Einbecker mit einem Auto die L 547 von Fredelsloh in Richtung Lauenberg. Aufgrund von Winterglätte kam er nach links von der Fahrbahn ab und kam im angrenzenden Graben zum Stehen. Der 19-Jährige wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die 20-jährige Beifahrerin aus Einbeck wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

  • 21.11.2025 – 10:19

    POL-NOM: Drei Verletzte bei Unfall

    Northeim (ots) - Katlenburg-Lindau OT Katlenburg, Bundesstraße 241 zw. Hammenstedt & Katlenburg, Donnerstag, 20.11.2025, 17.05 Uhr KATLENBURG (Wol) Am Donnerstag gegen 17.05 Uhr befuhr eine 73-jährige Frau aus Wulften mit einem Auto die B 241 aus Hammenstedt in Richtung Katlenburg. Zwei vor ihr befindliche Autos mussten verkehrsbedingt warten, was die 73-Jährige übersah, wodurch es dadurch zu einem Unfall der drei Autos kam. Die 73-Jährige, ein 22-jähriger Mann aus ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 11:45

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Kalefeld

    Bad Gandersheim (ots) - Zwischen dem 14.11.2025 und 17.11.2025 kam es in 37589 Kalefeld in der Auetalstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Täter touchierte, vermutlich im Vorbeifahren, den linken Außenspiegel eines in der Auetalstraße ordnungsgemäß geparkten silbernen VW Polo und beschädigte diesen. Der Unfallverursacher verließ daraufhin den Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen ...

    mehr
