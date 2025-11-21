POL-NOM: Unfall aufgrund von Winterglätte
Northeim (ots)
Moringen OT Fredelsloh, Landesstraße 547 zw. Fredelsloh & Lauenberg, Donnerstag, 20.11.2025, 17.30 Uhr
FREDLESLOH (Wol)
Am Donnerstag gegen 17.30 Uhr befuhr ein 19-jähriger Einbecker mit einem Auto die L 547 von Fredelsloh in Richtung Lauenberg. Aufgrund von Winterglätte kam er nach links von der Fahrbahn ab und kam im angrenzenden Graben zum Stehen. Der 19-Jährige wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die 20-jährige Beifahrerin aus Einbeck wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.
Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro.
