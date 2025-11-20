PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Kalefeld

Bad Gandersheim (ots)

Zwischen dem 14.11.2025 und 17.11.2025 kam es in 37589 Kalefeld in der Auetalstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Täter touchierte, vermutlich im Vorbeifahren, den linken Außenspiegel eines in der Auetalstraße ordnungsgemäß geparkten silbernen VW Polo und beschädigte diesen. Der Unfallverursacher verließ daraufhin den Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Doch auch an den Verursacher ergeht der Hinweis, sich bei der Polizei zu melden, um das Unfallgeschehen aufzuklären. (lf)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

