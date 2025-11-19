Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Einfamilienhaus

Uslar (ots)

Uslar, (go), Am Rotenberg, zwischen Samstag, dem 15.11.2025, 18:00 Uhr und Montag, dem 17.11.2025, 12:00 Uhr. Bislang unbekannte Täter versuchten ein Fenster des Einfamilienhauses eines 30- jährigen aus Hardegsen aufzuhebeln. Weiterhin wurde die Tür zu einem Gartenhaus aufgehebelt. Die Höhe des Schadens ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

