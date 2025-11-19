Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an WC-Anlage auf Spielplatz

Northeim (ots)

37154 Northeim, Vogts Teich, Montag, 17.11.2025, 15.00 Uhr - Dienstag, 18.11.2025, 08.20 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person beschädigte auf bislang unbekannte Art und Weise eine Tür zu einer Herrentoiletten innerhalb einer öffentlichen WC-Anlage auf einem Kinderspielplatz an der o.g. Örtlichkeit. Des Weiteren wird ein Fenster der WC-Anlage zerstört.

Der entstandene Sachschaden beträgt ersten Schätzungen nach ca. 300,00 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

