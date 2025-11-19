PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an WC-Anlage auf Spielplatz

Northeim (ots)

37154 Northeim, Vogts Teich, Montag, 17.11.2025, 15.00 Uhr - Dienstag, 18.11.2025, 08.20 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person beschädigte auf bislang unbekannte Art und Weise eine Tür zu einer Herrentoiletten innerhalb einer öffentlichen WC-Anlage auf einem Kinderspielplatz an der o.g. Örtlichkeit. Des Weiteren wird ein Fenster der WC-Anlage zerstört.

Der entstandene Sachschaden beträgt ersten Schätzungen nach ca. 300,00 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

