Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Gandersheim (ots)

(ahr) 37589 Kalefeld, Amselweg, Zeit 15.11.2025, 23:30 Uhr bis 16.11.2025, 09:00 Uhr. Im genannten Zeitraum verschaffen sich unbekannte Täter über einen Gartenzaun Zutritt zu einem Grundstück im Amselweg in Kalefeld. Die Täter versuchen über ein Fenster gewaltsam ins Haus des Geschädigten einzudringen, scheitern dabei jedoch an der geschlossenen Jalousie. Zu einem Entwendungsschaden kommt es nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Zeugen die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Gandersheim unter der Telefonnummer 05382/95390 zu melden.

