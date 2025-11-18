PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Mülldeponie - kein Entwendungsschaden

Northeim (ots)

37186 Moringen/ Blankenhagen, K427, Samstag, 15.11.2025, 13.00 Uhr - Montag, 17.11.2025, 06.30 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person versuchte mittels eines unbekannten Werkzeuges mehrere Jalousien vom Bürogebäude einer örtlichen Mülldeponie hochzudrücken. Anschließend hebelte die bislang unbekannte Person eine Außentür zu einem Abstellraum auf, welche jedoch keine Zugangsmöglichkeiten zu den weiteren Räumlichkeiten aufwies. Die unbekannte Person flüchtete anschließend unentdeckt vom Tatort.

Zu einem Entwendungsschaden kam es nicht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

