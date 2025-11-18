POL-NOM: Einbruch in Mülldeponie - kein Entwendungsschaden
Northeim (ots)
37186 Moringen/ Blankenhagen, K427, Samstag, 15.11.2025, 13.00 Uhr - Montag, 17.11.2025, 06.30 Uhr
NORTHEIM (mil) -
Eine bislang unbekannte Person versuchte mittels eines unbekannten Werkzeuges mehrere Jalousien vom Bürogebäude einer örtlichen Mülldeponie hochzudrücken. Anschließend hebelte die bislang unbekannte Person eine Außentür zu einem Abstellraum auf, welche jedoch keine Zugangsmöglichkeiten zu den weiteren Räumlichkeiten aufwies. Die unbekannte Person flüchtete anschließend unentdeckt vom Tatort.
Zu einem Entwendungsschaden kam es nicht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.
