POL-NOM: Unfall verursacht und unter Drogeneinfluss

37186 Moringen/ OT Großenrode, K424, Montag, 17.11.2025, 11.45 Uhr

NORTHEIM

Eine 72-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw die K424 aus Großenrode in Richtung Behrensen. Schließlich hielt die 72-jährige Frau am rechten Fahrbahnrand, was der dahinter fahrende 39-jährige Fahrzeugführer zu spät wahrnahm. Er streifte in Folge dessen beim Vorbeifahren mit seinem Pkw das Fahrzeug der 72-jährigen Frau. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000,00 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Während der Unfallaufnahme führten die aufnehmenden Polizeikräfte einen freiwilligen Urin-Vortest bei dem 39-jährigen Mann durch. Dieser reagierte positiv auf Amphetamin. Eine Blutprobe wurde anschließend entnommen. Zudem wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

