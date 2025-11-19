PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Handtasche aus Kinderwagen entwendet

Northeim (ots)

37154 Northeim,, Grafenhof, Dienstag, 18.11.2025, 12.30 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine 36-jährige Frau hielt sich am Dienstagmittag in einem Drogeriegeschäft im Grafenhof in Northeim auf. Während ihres Aufenthaltes entwendete eine bislang unbekannte Person unentdeckt die Handtasche der Geschädigten aus dem mitgeführten Kinderwagen. Der Diebstahl wurde schließlich an der Kasse bemerkt. In der Handtasche befand sich auch die Geldbörse der Geschädigten mit Bargeld, diversen Ausweisdokumenten und Bankkarten.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen um die Tatzeit herum gemacht haben oder anderweitige Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

