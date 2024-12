Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch auf dem Stavenhagener Friedhof

Stavenhagen (ots)

Am Morgen des 04.12.2024 wurde der Malchiner Polizei ein Einbruch in den Bürocontainer auf dem Friedhof in Stavenhagen gemeldet. Demnach haben sich bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 03.12.2024, 16:00 Uhr bis zum Mittwochmorgen gewaltsam Zutritt zum Bürocontainer verschafft. Die Eingangstür wurde stark beschädigt und weit geöffnet aufgefunden. Am Türschloss befanden sich augenscheinlich Hebelspuren. Das Mobiliar war zum großen Teil geöffnet und durchwühlt worden. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Bohrhammer der Marke "Makita", ein Schlüssel für einen Rasenmäher und DM Münzen entwendet.

Zur Spurensicherung kam der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg zum Einsatz.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um mögliche Hinwiese aus der Bevölkerung. Sollte jemand in dem oben benannten Tatzeitraum Auffälligkeiten am Friedhof in Stavenhagen am Gülzower Damm wahrgenommen haben, kann sich derjenige bei der Polizei in Malchin unter der 03994-2310 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell