Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Drei Einbrüche am Dienstag

Northeim (ots)

Zu drei Einbrüchen kam es am Dienstag im Laufe des Tages im Zuständigkeitsbereich der Polizei Northeim.

NORTHEIM (mil) - 37176 Nörten-Hardenberg Dienstag, 18.11.2025, 09.15 - 18.40 Uhr

Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich mittels Aufhebeln einer Terrassentür gewaltsam Zugang in das Einfamilienhaus in der Straße "Am Osterfeuer" eines 56-jährigen Mannes und seiner 54-jährigen Frau. Innerhalb des Hauses wurden sämtliche Räumlichkeiten nach möglichen Diebesgut durchsucht. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person unentdeckt in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Zu einem weiteren Einbruch in Nörten-Hardenberg kam es im Tatzeitraum zwischen 12.30 Uhr und 20.50 Uhr in der Straße "Sperberring".

Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich auch hier gewaltsam über eine Balkontür im ersten Obergeschoss Zutritt zum Einfamilienhaus. Innerhalb des Hauses wurden diverse Räumlichkeiten durchsucht und Diebesgut in einem niedrigen fünfstelligen Wert entwendet.

37181 Hardegsen, Drei-Eichen-Weg, Dienstag, 18.11.2025, 07.45 Uhr - 18.00 Uhr

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es auch in Hardegsen. Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich über eine rückwärtige Terrassentür gewaltsam Zugang zu dem Hausinneren. Innerhalb des Hauses wurden sämtliche Räume durchsucht. Es wurde Diebesgut in geringer dreistelliger Höhe entwendet.

Mögliche Tatzusammenhänge werden im Rahmen der Ermittlungen geprüft. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell