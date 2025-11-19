Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz - Mögliche Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Rückingsallee, Dienstag, 18.11.2025, 11.02 - 11.45 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Ein 33-jähriger Mann parkte seinen weißen BMW am Dienstagvormittag ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Supermarkt in der Rückingsallee in Northeim. Als er nach seinem Einkauf etwa 40 Minuten später zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Delle an der Fahrertür fest. Von dem Unfallverursacher fehlte jede Spur.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf mindestens 250,00 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

