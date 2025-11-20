Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 52-jährige Pedelec Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Friedrich-Ebert-Wall, Mittwoch, 19.11.2025, 13.10 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Ein 61-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw den Friedrich-Ebert-Wall aus Richtung Rückingsallee in Richtung Breiter Weg und wollte im weiteren Verlauf nach recht in die Arentsschildstraße abbiegen. Hierbei übersah er die 52-jährige Radfahrerin, welche mit ihrem Pedelec den Radweg in gleicher Fahrtrichtung befuhr. Es kam schließlich zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin leicht verletzt wurde. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 500,00 Euro.

