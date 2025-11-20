Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Heizungsanlage in Brand - Sachschaden im fünfstelligen Bereich

Northeim (ots)

37186 Moringen,Kiefernweg, Donnerstag, 20.11.2025, 03.10 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine Isolierung des Warmwasserspeichers einer Heizungsanlage im Keller eines Einfamilienhauses im Kiefernweg in Moringen in Brand. Der 35-jährige Hausbewohner bemerkte die Rauch- und Geräuschentwicklung und alarmierte umgehend die Feuerwehr.

Fast 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Moringen und Northeim waren im Einsatz, um die in Brand geratene Heizungsanlage zu löschen.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf ca. 30.000,00 Euro.

