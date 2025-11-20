POL-NOM: Heizungsanlage in Brand - Sachschaden im fünfstelligen Bereich
Northeim (ots)
37186 Moringen,Kiefernweg, Donnerstag, 20.11.2025, 03.10 Uhr
NORTHEIM (mil) -
Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine Isolierung des Warmwasserspeichers einer Heizungsanlage im Keller eines Einfamilienhauses im Kiefernweg in Moringen in Brand. Der 35-jährige Hausbewohner bemerkte die Rauch- und Geräuschentwicklung und alarmierte umgehend die Feuerwehr.
Fast 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Moringen und Northeim waren im Einsatz, um die in Brand geratene Heizungsanlage zu löschen.
Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.
Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf ca. 30.000,00 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle
Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell