Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Präventionsteam der Polizei gibt Tipps zum Thema Einbruchsschutz

Bild-Infos

Download

Northeim (ots)

Northeim Landkreis Northeim (mil) -

Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Northeim hat ein paar nützliche Tipps zum Thema Einbruchschutz für euch zusammengestellt. Weiterführende Fragen können jederzeit unter Nutzung folgender Kontaktdaten: https://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/themen/das-praventionsteam-der-polizeiinspektion-northeim-111937.html an das Team gestellt werden.

- Einbrecher suchen die "günstige Gelegenheit", um schnelle Beute zu machen. Sie wollen auf einfachem Weg ins Haus, schnell etwas finden und auch schnell wieder verschwinden. Vor allem aber wollen sie nicht erwischt werden. - Mechanisch und elektronisch gut gesicherte Wohnungen und Häuser können den Einbruch vereiteln und den Zeitaufwand und das Entdeckungsrisiko der Täter erhöhen, sodass sie im besten Fall ihre Tat abbrechen. - Von außen sichtbare Beleuchtung im Haus und Hof können auf die Anwesenheit der Bewohner hinweisen und sind für Einbrecher meist eher uninteressant (helfen können u.a. Wlan gesteuerte Glühbirnen, TV-Simulatoren, Radio, abgestellte Türklingel etc.). - Einbrecher sind häufig keine Profis mit schwerem technischem Gerät sondern oftmals Gelegenheitstäter, die mit Schraubendrehern schlecht gesicherte Türen oder Fenster aufhebeln. - Hier können auch schon mechanische Sperren gute Dienste verrichten, um den Tätern einen Riegel vorzuschieben.

Weitere Informationen können unten den nachfolgenden Links abgerufen werden: https://www.k-einbruch.de/aktuelles/detailansicht/sicherheitsbewusstes-verhalten-ka nn-vor-einbruch-schuetzen/ https://www.polizei-beratung.de/infos-fuer-betroffene/einbruch/

Ein paar Einblicke in die Welt eines Profi-Einbrechers von "die Elster" erhaltet ihr in der Kurzfilmreihe unter: https://www.k-einbruch.de/initiative/die-elster/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell