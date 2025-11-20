PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Präventionsteam der Polizei gibt Tipps zum Thema Einbruchsschutz

Northeim (ots)

Northeim Landkreis Northeim (mil) -

Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Northeim hat ein paar nützliche Tipps zum Thema Einbruchschutz für euch zusammengestellt. Weiterführende Fragen können jederzeit unter Nutzung folgender Kontaktdaten: https://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/themen/das-praventionsteam-der-polizeiinspektion-northeim-111937.html an das Team gestellt werden.

   - Einbrecher suchen die "günstige Gelegenheit", um schnelle Beute 
     zu machen. Sie wollen auf einfachem Weg ins Haus, schnell etwas 
     finden und auch schnell wieder verschwinden. Vor allem aber 
     wollen sie nicht erwischt werden.
   - Mechanisch und elektronisch gut gesicherte Wohnungen und Häuser 
     können den Einbruch vereiteln und den Zeitaufwand und das 
     Entdeckungsrisiko der Täter erhöhen, sodass sie im besten Fall 
     ihre Tat abbrechen.
   - Von außen sichtbare Beleuchtung im Haus und Hof können auf die 
     Anwesenheit der Bewohner hinweisen und sind für Einbrecher meist
     eher uninteressant (helfen können u.a. Wlan gesteuerte 
     Glühbirnen, TV-Simulatoren, Radio, abgestellte Türklingel etc.).
   - Einbrecher sind häufig keine Profis mit schwerem technischem 
     Gerät sondern oftmals Gelegenheitstäter, die mit 
     Schraubendrehern schlecht gesicherte Türen oder Fenster 
     aufhebeln.
   - Hier können auch schon mechanische Sperren gute Dienste 
     verrichten, um den Tätern einen Riegel vorzuschieben.

Weitere Informationen können unten den nachfolgenden Links abgerufen werden: https://www.k-einbruch.de/aktuelles/detailansicht/sicherheitsbewusstes-verhalten-ka nn-vor-einbruch-schuetzen/ https://www.polizei-beratung.de/infos-fuer-betroffene/einbruch/

Ein paar Einblicke in die Welt eines Profi-Einbrechers von "die Elster" erhaltet ihr in der Kurzfilmreihe unter: https://www.k-einbruch.de/initiative/die-elster/

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim

