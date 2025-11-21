Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Drei Verletzte bei Unfall

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau OT Katlenburg, Bundesstraße 241 zw. Hammenstedt & Katlenburg, Donnerstag, 20.11.2025, 17.05 Uhr

KATLENBURG (Wol)

Am Donnerstag gegen 17.05 Uhr befuhr eine 73-jährige Frau aus Wulften mit einem Auto die B 241 aus Hammenstedt in Richtung Katlenburg. Zwei vor ihr befindliche Autos mussten verkehrsbedingt warten, was die 73-Jährige übersah, wodurch es dadurch zu einem Unfall der drei Autos kam.

Die 73-Jährige, ein 22-jähriger Mann aus Osterode und ein 31-jähriger Mann aus Rüdershausen verletzten sich allesamt leicht. Zudem entstand ein Sachschaden an den Fahrzeugen von ca. 15.000 Euro.

