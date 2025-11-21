Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht; Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

Einbeck, OT Salzderhelden (Kr.) 20.11.2025; 15:45 Uhr

Am Donnerstagnachmittag, den 20.11.2025, hörte ein Anwohner in der Kirchstraße in Salzderhelden einen Knall vor seiner Haustür. Als er nachschaute, konnte er nur noch einen wegfahrenden Transporter und eine beschädigte Grundstücksmauer feststellen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Am Transporter waren Hamburger Kennzeichen angebracht. Die Polizei Einbeck hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben könnten, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden.

