Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Warenbetrug

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 11.11.2025; 12:00 Uhr

Am Dienstag, den 11.11.2025, erwarb eine 27jährige Einbeckerin, über eine Verkaufsplattform im Internet, eine Louis Vuitton Tasche im Wert von 950,- Euro, obwohl der eigentliche Neupreis bei 1.600,- Euro liegt. Nachdem sie den geforderten Betrag auf ein belgisches Konto überwiesen hatte, erhielt sie auch einige Tage später ein Paket. In diesem befand sich aber lediglich die leere Verpackung der Tasche. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges eingeleitet.

