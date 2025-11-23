Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfälle durch Glätte und Ablenkung

Einbeck (ots)

Dassel, OT Sievershausen (Kr.) 22.11.2025; 07:30 Uhr - 09:50 Uhr

Am frühen Samstagmorgen ereigneten sich gleich zwei Verkehrsunfälle kurz hintereinander an selber Stelle kurz vor Sievershausen. Gegen 07:30 Uhr befuhr eine 37jährige Frau aus Dassel, mit ihrem Pkw, die K 512 aus Relliehausen kommend, in Rtg. Sievershausen. Im Kreuzungsbereich zur K 513 verlor die für einen Pflegedienst tätige Fahrerin, beim Linksabbiegen in Rtg. Sievershausen, aufgrund von Winterglätte, die Kontrolle über ihren Pkw und rutschte seitlich nach rechts in den angrenzenden Straßengraben. Hierbei wurde die Fahrerin leicht verletzt und wurde im Anschluss durch Rettungskräfte in ein anliegendes Krankenhaus transportiert. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.500,- Euro. Während des Bergungsvorganges des Pkw durch einen hinzugerufenen Abschleppdienst, näherte sich ebenfalls aus Rtg. Relliehausen kommend, ein Transporter eines Paketzustellers. Die 19jährige ortsunkundige Fahrerin hatte zur Navigation ein Mobilgerät in der Hand und bemerkte den Kreuzungsbereich sowie das Abschleppfahrzeug zu spät. Bei Entdecken bremste sie den Transporter stark ab und rutschte dabei kurz neben dem Abschlepper, auf immer noch glatter Fahrbahn, in den gleichen Straßengraben. Auch diese junge Frau wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und im Krankenhaus weiter versorgt. Am Transporter entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Im Zuge der Bergungsarbeiten kam es zu leichten Behinderungen des fließenden Verkehrs.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell