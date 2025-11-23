PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

Uslar (ots)

Uslar (reu.) 37170 Uslar, Wiensen, Bodenfelder Straße, Sa. 22.11.2025, 10:00 Uhr - 23:10 Uhr

Am Samstag beschädigte ein unbekannter Täter den Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand zum Parken abgestellten Pkw eines 22-Jährigen aus Uslar. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 150 EUR.

Die Polizei Uslar ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um ihre Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 23.11.2025 – 11:07

    POL-NOM: Verkehrsunfall

    Uslar (ots) - Uslar (reu.), 37170 Uslar, B241, Bahnhofstraße, Ecke an der Eisenbahn, Sa. 22.11.2025, 13:07 Uhr Am Freitagnachmittag bog ein 18-Jähriger Pkw-Fahrer aus Wesertal in Uslar von der Straße "An der Eisenbahn" nach links in die Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt ab. Beim Abbiegevorgang verlor er die Kontrolle über seinen Pkw. Dieser brach hierdurch mit dem Heck aus, übersteuerte und geriet auf die Gegenfahrspur, wo er mit einem Lkw und dessen Anhänger ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 08:03

    POL-NOM: Unfälle durch Glätte und Ablenkung

    Einbeck (ots) - Dassel, OT Sievershausen (Kr.) 22.11.2025; 07:30 Uhr - 09:50 Uhr Am frühen Samstagmorgen ereigneten sich gleich zwei Verkehrsunfälle kurz hintereinander an selber Stelle kurz vor Sievershausen. Gegen 07:30 Uhr befuhr eine 37jährige Frau aus Dassel, mit ihrem Pkw, die K 512 aus Relliehausen kommend, in Rtg. Sievershausen. Im Kreuzungsbereich zur K 513 verlor die für einen Pflegedienst tätige Fahrerin, ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 07:39

    POL-NOM: Verkehrszeichen beschädigt und weggefahren; Zeugen gesucht

    Einbeck (ots) - Dassel (Kr.) 22.11.2025; 13:50 Uhr Am Samstagmittag, den 22.11.2025, hörte die Betreiberin eines Kiosk in der Relliehäuser Straße einen lauten Knall. Als sie aus dem Fenster schaute, entdeckte sie auf einer Verkehrsinsel, im Bereich der Lichtzeichenanlage zur Erholungsheimstraße, ein umgefahrenes Verkehrsschild sowie einen sich in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren