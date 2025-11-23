POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw
Uslar (ots)
Uslar (reu.) 37170 Uslar, Wiensen, Bodenfelder Straße, Sa. 22.11.2025, 10:00 Uhr - 23:10 Uhr
Am Samstag beschädigte ein unbekannter Täter den Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand zum Parken abgestellten Pkw eines 22-Jährigen aus Uslar. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 150 EUR.
Die Polizei Uslar ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um ihre Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle
Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell