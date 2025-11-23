Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

Uslar (ots)

Uslar (reu.) 37170 Uslar, Wiensen, Bodenfelder Straße, Sa. 22.11.2025, 10:00 Uhr - 23:10 Uhr

Am Samstag beschädigte ein unbekannter Täter den Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand zum Parken abgestellten Pkw eines 22-Jährigen aus Uslar. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 150 EUR.

Die Polizei Uslar ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um ihre Hinweise.

