Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Führen eines Kraftfahrzeugs ohne Versicherungsschutz

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Unterer Leinweg

Sonntag, 23.11.2025, 01.11 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Hep)Am Sonntag gegen 01.11 Uhr fiel einer Streife der Polizeiinspektion Northeim ein PKW Opel aus Göttingen auf. Der PKW fuhr im Bereich Nörten-Hardenberg mit Schlangenlinien und bremste oft stark und abrupt ab. Bei der Kontrolle im Unteren Leineweg wurde festgestellt, dass für den PKW kein erforderlicher Versicherungsschutz mehr bestand. Weiterhin wurdem bei dem PKW Fahrer, einem 47 - jährigen Mann aus Heiligenstadt, deutliche neurologische Ausfallerscheinungen, die auf einen erheblichen Betäubungsmittel-Gebrauch hinwiesen, festgestellt. Im PKW wurden auch Betäubungsmittel aufgefunden. Daraufhin wurden die Kennzeichen des PKW und der PKW Schlüssel, u.a. zur Verhinderung der Weiterfahrt, sichergestellt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommenn, es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Ermittlungen hierzu dauern an.

