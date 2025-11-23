PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Führen eines Kraftfahrzeugs ohne Versicherungsschutz

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Unterer Leinweg

Sonntag, 23.11.2025, 01.11 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Hep)Am Sonntag gegen 01.11 Uhr fiel einer Streife der Polizeiinspektion Northeim ein PKW Opel aus Göttingen auf. Der PKW fuhr im Bereich Nörten-Hardenberg mit Schlangenlinien und bremste oft stark und abrupt ab. Bei der Kontrolle im Unteren Leineweg wurde festgestellt, dass für den PKW kein erforderlicher Versicherungsschutz mehr bestand. Weiterhin wurdem bei dem PKW Fahrer, einem 47 - jährigen Mann aus Heiligenstadt, deutliche neurologische Ausfallerscheinungen, die auf einen erheblichen Betäubungsmittel-Gebrauch hinwiesen, festgestellt. Im PKW wurden auch Betäubungsmittel aufgefunden. Daraufhin wurden die Kennzeichen des PKW und der PKW Schlüssel, u.a. zur Verhinderung der Weiterfahrt, sichergestellt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommenn, es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Ermittlungen hierzu dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 23.11.2025 – 13:41

    POL-NOM: Führen eines Kraftfahrzeugs unter BTM Einfluss

    Northeim (ots) - Northeim, Hillerser Straße Samstag, 22.11.2025, 14.52 Uhr NORTHEIM (Hep)Am Samstag gegen 14.52 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion Northeim einen 52-jährigen PKW Fahrer aus Northeim in der Hillerser Straße in Northeim auf dem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäfts. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 12:33

    POL-NOM: Plastikummantelung von Heuballen aufgeschlitzt; Zeugen gesucht

    Einbeck (ots) - Dassel, OT Lauenberg (Kr.) 21.11.2025 - 22.11.2025 Im Tatzeitraum von Freitag, den 21.11.2025 bis Samstag, den 22.11.2025, beschädigten bislang unbekannte Täter 13 auf einem Feld gelagerte Heuballen in Lauenberg. Hierbei schnitten sie mittels scharfem Gegenstand die Plastikummantelung der Heuballen auf, die in Verlängerung der Straße Petersland ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 11:13

    POL-NOM: Diebstahl von Outdoorkleidung

    Uslar (ots) - Uslar (reu.) 37170 Uslar, Wiesenstraße 33, Raiffeisen-Markt, Fr. 21.11.2025, 09:30 Uhr - 09:34 Uhr Am Freitagmorgen entwendete ein bisher unbekannter Täter aus den Auslagen des Raiffeisenmarktes Outdoorbekleidung im Wert von ca. 200 EUR und entfernte sich anschließend unerkannt. Die Polizei Uslar ermittelt wegen Diebstahls und bittet um ihre Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren