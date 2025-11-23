Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Führen eines Kraftfahrzeugs unter BTM Einfluss

Northeim (ots)

Northeim, Hillerser Straße

Samstag, 22.11.2025, 14.52 Uhr

NORTHEIM (Hep)Am Samstag gegen 14.52 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion Northeim einen 52-jährigen PKW Fahrer aus Northeim in der Hillerser Straße in Northeim auf dem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäfts.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und demzufolge kein Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr mehr führen darf. Weiterhin konnte, aufgrund vorhandener Auffälligkeiten, festgestellt werden, dass der Mann seinen PKW unter Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hat. Aufgrund dieser Beeinflussung wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, es wurde ein Straf-/und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell