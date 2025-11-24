Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei und Stadt kontrollieren Fußgängerzone: Hohe Zahl an Verkehrsverstößen festgestellt

Northeim (ots)

Northeim, Innenstadt, Samstag, 22.11.2025, 10.00 - 16.00 Uhr

NORTHEIM(Wol)

Die Polizeiinspektion Northeim und das Ordnungsamt der Stadt Northeim führten am Samstag in der Zeit von 10:00 bis 16:00 Uhr erneut eine gemeinsame Kontrollaktion in der Northeimer Innenstadt durch.

Nach einer gemeinsamen Einsatzbesprechung verlegten die Kräfte des Einsatz- und Streifendienstes und der Verfügungseinheit der Polizei Northeim sowie des städtischen Ordnungsamtes in den Innenstadtbereich. Die Polizei richtete unter anderem eine Kontrollstelle in Höhe des Wochenmarktes ein, während parallel dazu Fußstreifen in der Innenstadt unterwegs waren.

Bilanz der Kontrollen:

Innerhalb der sechsstündigen Aktion wurden insgesamt 54 Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt:

- 35 Verstöße wegen des unzulässigen Befahrens der Fußgängerzone.

- 4 Verstöße wegen der Nutzung einer Einbahnstraße in falscher Fahrtrichtung.

- 15 Verstöße wegen unzulässigen Parkens innerhalb der Fußgängerzone (geahndet durch den Ordnungsdienst der Stadt Northeim).

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell