Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mit nicht angemeldetem Auto gefahren

Northeim (ots)

Northeim, Gartenstraße, Sonntag, 23.11.2025, 09.30 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Sonntag gegen 09.30 Uhr meldete ein Zeuge ein Auto, welches offensichtlich unnötig Umherfahren würde und er sich dadurch gestört fühlt.

Der Mann konnte der eingesetzten Streife der Polizei Northeim ein Video zeigen, auf welchem das Fahrzeug und das Kennzeichen zu erkennen waren. Nach interner Recherche konnte ermittelt werden, dass das Kennzeichen zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgegeben ist. Das Kennzeichen und das videografierte Auto schienen passend zur letzten Zulassung.

Eine Kontrolle beim letzten Halter ergab, dass der 59-jährige Northeimer das Auto kurzzeitig in Betrieb genommen hatte, um bei den winterlichen Temperaturen die Entladung der Batterie zu verhindern, da er das Auto in Kürze wieder zulassen wolle. Das er für diese kurze Fahrt durch die Nachbarschaft das Auto anmelden müsste, sei ihm nicht bewusst gewesen.

Gegen den 59-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell