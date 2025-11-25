PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NOM: Nach Unfall abgehauen

Northeim (ots)

Northeim, Sollingor, Montag, 24.11.2025, 20.40 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Montag gegen 20.40 Uhr befuhr ein 51-jähriger Northeimer die Straße "Sollingtor" in Richtung Northeimer Innenstadt. Dabei kam ihm ein unbekanntes Auto entgegen, wobei der unbekannte Fahrer das Rechtsfahrgebot missachtete und somit auf den Fahrstreifen des 51-Jährigen geriet. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Außenspiegel und die Seitenscheibe der Fahrertür des 51-Jährigen beschädigt/zerstört wurde. Außerdem wurde der Mann bei dem Unfall leicht verletzt.

Das unbekannte Fahrzeug setzte die Fahrt in Richtung Kreisverkehr fort. Wohin die Person weiterfuhr, ist unbekannt. An dem Auto des Northeimers entstand ein geschätzter Schaden von 5.000 Euro.

Hinweise zu dem unbekannten Auto oder der Person liegen nicht vor. Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

