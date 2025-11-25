Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeuginnen beobachtet Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots)

Northeim, Einbecker Landstraße, Montag, 24.11.2025, 19.40 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Montag gegen 19.40 Uhr beobachteten zwei Zeuginnen wie ein silberner Ford Focus Turnier die Einbecker Landstraße in Richtung Seesener Landstraße befuhr und im Einmündungsbereich zur Heinrich-Schütz-Straße nach links abkam und mit einem Signalmast einer Ampel zusammenstieß. Danach befuhr der unbekannte Fahrzeugführer einen angrenzenden Parkplatz und begutachtete die Schäden, um anschließend in einen Supermarkt zu gehen. Nachdem er diesen mit seinem Einkauf verlassen hatte, fuhr der Mann auf die Einbecker Landstraße in Richtung Autobahn.

Die Zeugin fertigte Videos. Hierbei ist zu erkennen, dass es sich um ein ukrainisches Kennzeichen handelte. Außerdem kann der ältere Mann wie folgt beschrieben werden:

- Graue Cappy mit gelbem Schirm

- Graue Jacke

- Blaue Hose

- Goldfarbene Schuhe

Durch den Zusammenstoß wurde der Signalmast stark beschädigt. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell