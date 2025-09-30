LPI-GTH: Kollision
Ilmenau (ots)
Ein 78-jähriger Fahrer eines Dacia befuhr heute Vormittag die Straße "Am Stollen" und beabsichtigte nach rechts auf die Oehrenstöcker Straße aufzufahren. Dabei übersah der Mann offenbar eine 73-jährige Fahrradfahrerin und kollidierte mit dieser. Die Frau kam zu Fall und wurde verletzt. Sie wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell