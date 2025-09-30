LPI-GTH: Kollision

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots) - In ein Wohngebäude in der Straße Unterdorf drangen gestern Abend mehrere bis dahin Unbekannte gewaltsam ein. Im weiteren Verlauf wurde unter anderem ein Laptop sowie Werkzeuge entwendet. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Es konnten vier männliche Personen im Alter zwischen 31 und 48 Jahren als mögliche Tatverdächtige bekannt gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an. ...

