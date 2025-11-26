Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Drogenfahrt mit E-Scooter

Einbeck (ots)

- Einbeck, Dr. Friedrich-Uhde Straße

Dienstag, 24.11.2025, 17:15 Uhr (pfa)

Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel den Beamten auf, dass zwei Personen auf dem E-Scooter unterwegs waren. Das veranlasste sie eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Der 23-jährige Fahrzeugführer räumte während der Kontrolle ein, dass er berauschende Mittel zu sich genommen hat. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell