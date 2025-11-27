PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines Mountainbikes

Uslar (ots)

Uslar, (go), Bahnhofstraße, (Bahnhof), zwischen Freitag, dem 21.11.2025, 18:00 Uhr und Samstag, dem 22.11.2025, 01:00 Uhr. Bislang unbekannte Täter entwendeten das, mit einem Kettenschloss gesicherte und fest angeschlossene, Mountainbike der Marke Cube in der Farbe schwarz-weiß eines 47- jährigen aus Bodenfelde. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 800 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bodenfelde, Tel. 05572-948520 oder in Uslar, Tel. 05571-80060.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

