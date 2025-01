BPOLI S: Geschädigte und Zeugen gesucht: Randalierer geht Reisende an und leistet Widerstand

Marbach (ots) - Ein bislang unbekannter Täter ist am frühen Freitagmorgen (03.01.2025) am Bahnhof Marbach in einen Kiosk eingebrochen. Gegen 03:55 Uhr wurde die Bundespolizei zu einem Einbruch am Bahnhof Marbach gerufen. Zuvor soll sich dort ein bislang unbekannter Täter unbefugt Zutritt zum Bahnhofskiosk verschafft und diesen durchsucht haben. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen entwendete der Unbekannte ...

