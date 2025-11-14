PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG-Taxifahrer beraubt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern (13.11.2025, 20:05 Uhr) Abend kam es in Solingen zu einem 
Raub auf einen Taxifahrer.

Der 78-Jährige nahm im Bereich Solingen Bahnhof-Mitte einen bislang 
Unbekannten als Fahrgast auf. Als dieser entgegen dem ursprünglich 
genannten Fahrtziel neue Örtlichkeiten angab, brachte der Taxifahrer 
sein Fahrzeug an der Moselstraße zum Stehen.
Dort schlug ihm der Mann ins Gesicht und umklammerte seinen Hals. 
Dann nahm er die Geldbörse des Fahrers an sich und flüchtete.

Der 78-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht. Der Rettungsdienst 
brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus

Der Täter ist circa 30 bis 40 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Er hat 
eine normale Figur und einen dunklen Bart. Bei Tatausübung trug er 
einen schwarzen Kapuzenpullover.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der 
Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

  14.11.2025 – 10:49

    POL-W: W Hausbewohner stellen verdächtige Person

    Wuppertal (ots) - Gestern Abend (13.11.2025, 20:10) konnten Hausbewohner einen verdächtigen Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 37-Jährige war auf bislang nicht bekanntem Weg in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Elsasser Straße eingedrungen. Dort bemerkte ihn ein 45-jähriger Bewohner des Hauses und versperrte ihm die Fluchtmöglichkeit aus dem Keller. Die Tochter des 45-Jährigen informierte ...

    mehr
  14.11.2025 – 08:59

    POL-W: W Mann verstorben - Unfall in Wichlinghausen

    Wuppertal (ots) - Gestern (13.11.2025, 13:20 Uhr) kam es in Wichlinghausen zu einem Unfall. Der 53-jährige Fahrer eines Müllwagens war mit seinem Fahrzeug auf der Handelstraße unterwegs. Mutmaßlich wegen eines internistischen Notfalls kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit langsamer Geschwindigkeit gegen einen geparkten Transporter. Passanten informierten den Rettungsdienst, der den 53-Jährigen ins ...

    mehr
  13.11.2025 – 14:01

    POL-W: W Folgemeldung - Zeugenaufruf - Pedelecfahrer in Heckinghausen schwer verletzt

    Wuppertal (ots) - Am 10.11.2025, um 11:43 Uhr, wurde folgende Pressemitteilung veröffentlicht: Pedelecfahrer in Heckinghausen schwer verletzt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6155012). Im Rahmen der Ermittlungen bittet das Verkehrskommissariat Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. Rückfragen bitte an: Polizei ...

    mehr
