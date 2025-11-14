Polizei Wuppertal

POL-W: SG-Taxifahrer beraubt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern (13.11.2025, 20:05 Uhr) Abend kam es in Solingen zu einem Raub auf einen Taxifahrer. Der 78-Jährige nahm im Bereich Solingen Bahnhof-Mitte einen bislang Unbekannten als Fahrgast auf. Als dieser entgegen dem ursprünglich genannten Fahrtziel neue Örtlichkeiten angab, brachte der Taxifahrer sein Fahrzeug an der Moselstraße zum Stehen. Dort schlug ihm der Mann ins Gesicht und umklammerte seinen Hals. Dann nahm er die Geldbörse des Fahrers an sich und flüchtete. Der 78-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht. Der Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus Der Täter ist circa 30 bis 40 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Er hat eine normale Figur und einen dunklen Bart. Bei Tatausübung trug er einen schwarzen Kapuzenpullover. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell