POL-W: W Folgemeldung - Zeugenaufruf - Pedelecfahrer in Heckinghausen schwer verletzt

Wuppertal (ots) - Gestern Nachmittag (12.11.2025, 17:50 Uhr) kam es in Barmen zu einer gefährlichen Körperverletzung. Eine mehrköpfige Gruppe hielt sich am Beer-Sheva-Ufer auf, als ein Mann sich der Gruppe näherte und sie beschimpfte. Der mehrfachen Aufforderung, zu gehen, kam er nicht nach. In der Folge kam es zu einer Rangelei mit einem 37-Jährigen, der dabei eine blutende Verletzung am Kopf davontrug. Der Täter ...

