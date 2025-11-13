POL-W: W Folgemeldung - Zeugenaufruf - Pedelecfahrer in Heckinghausen schwer verletzt
Wuppertal (ots)
Am 10.11.2025, um 11:43 Uhr, wurde folgende Pressemitteilung veröffentlicht: Pedelecfahrer in Heckinghausen schwer verletzt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6155012). Im Rahmen der Ermittlungen bittet das Verkehrskommissariat Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.
