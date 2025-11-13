Polizei Wuppertal

POL-W: W Unbekannter verletzt Mann am Beer-Sheva-Ufer

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (12.11.2025, 17:50 Uhr) kam es in Barmen zu einer gefährlichen Körperverletzung. Eine mehrköpfige Gruppe hielt sich am Beer-Sheva-Ufer auf, als ein Mann sich der Gruppe näherte und sie beschimpfte. Der mehrfachen Aufforderung, zu gehen, kam er nicht nach. In der Folge kam es zu einer Rangelei mit einem 37-Jährigen, der dabei eine blutende Verletzung am Kopf davontrug. Der Täter flüchtete in Richtung der Barmer Innenstadt. Die polizeiliche Fahndung führte nicht zur Ergreifung des Täters. Der 35- bis 40-jährige Mann ist circa 180 bis 190 cm groß und hat eine breite Figur. Er trug einen dunklen Mantel und führte einen Hund mit sich. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

