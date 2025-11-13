PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Unbekannter verletzt Mann am Beer-Sheva-Ufer

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (12.11.2025, 17:50 Uhr) kam es in Barmen zu einer 
gefährlichen Körperverletzung.

Eine mehrköpfige Gruppe hielt sich am Beer-Sheva-Ufer auf, als ein 
Mann sich der Gruppe näherte und sie beschimpfte. Der mehrfachen 
Aufforderung, zu gehen, kam er nicht nach. In der Folge kam es zu 
einer Rangelei mit einem 37-Jährigen, der dabei eine blutende 
Verletzung am Kopf davontrug. Der Täter flüchtete in Richtung der 
Barmer Innenstadt.

Die polizeiliche Fahndung führte nicht zur Ergreifung des Täters.

Der 35- bis 40-jährige Mann ist circa 180 bis 190 cm groß und hat 
eine breite Figur. Er trug einen dunklen Mantel und führte einen Hund
mit sich.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 09:50

    POL-W: W Widerstand gegen Polizeibeamten in Elberfeld

    Wuppertal (ots) - Am 12.11.2025, gegen 16:30 Uhr, stellte ein Polizeibeamter (35) in seiner Freizeit einen Mann (28) fest, der im Bereich der Schwimmoper mutmaßlich E-Scooter beschädigte. Der Beamte versetzte sich umgehend in den Dienst und sprach den 28-Jährigen an. Dieser flüchtete sofort in Richtung Seilerstraße. Im Zuge der Verfolgung schlug der 28-jährige Mann in Richtung des Polizeibeamten und verletzte ihn ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 12:49

    POL-W: W Versuchter Handtaschenraub in Barmen - Zeugen gesucht

    Wuppertal (ots) - Am 11.11.2025, gegen 18:40 Uhr, kam es in der Straße Dellbusch zu einem Raubversuch. Eine 86-jährige Frau war auf der Straße Dellbusch unterwegs, als sie zwei Personen wahrnahm, die sich von hinten näherten. Kurze Zeit später verspürte sie einen Stoß und stürzte zu Boden. Die beiden Männer versuchten umgehend die Handtasche der Frau zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren