Polizei Wuppertal

POL-W: W Versuchter Handtaschenraub in Barmen - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 11.11.2025, gegen 18:40 Uhr, kam es in der Straße Dellbusch zu einem Raubversuch. Eine 86-jährige Frau war auf der Straße Dellbusch unterwegs, als sie zwei Personen wahrnahm, die sich von hinten näherten. Kurze Zeit später verspürte sie einen Stoß und stürzte zu Boden. Die beiden Männer versuchten umgehend die Handtasche der Frau zu entreißen, was jedoch misslang. Vermutlich wegen der lauten Schreie der 86-Jährigen ließen die Männer von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in südliche Richtung. Die Frau wurde leicht verletzt. Die Täter werden als junge Männer von schmaler Statur und circa 1,80m groß beschrieben. Beide trugen zur Tatzeit dunkle Oberbekleidung und hatten jeweils eine Kapuze auf dem Kopf. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

