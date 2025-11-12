PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Versuchter Handtaschenraub in Barmen - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 11.11.2025, gegen 18:40 Uhr, kam es in der Straße Dellbusch zu 
einem Raubversuch.

Eine 86-jährige Frau war auf der Straße Dellbusch unterwegs, als sie 
zwei Personen wahrnahm, die sich von hinten näherten. Kurze Zeit 
später verspürte sie einen Stoß und stürzte zu Boden. Die beiden 
Männer versuchten umgehend die Handtasche der Frau zu entreißen, was 
jedoch misslang. Vermutlich wegen der lauten Schreie der 86-Jährigen 
ließen die Männer von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in südliche 
Richtung. Die Frau wurde leicht verletzt.  

Die Täter werden als junge Männer von schmaler Statur und circa 1,80m
groß beschrieben. Beide trugen zur Tatzeit dunkle Oberbekleidung und 
hatten jeweils eine Kapuze auf dem Kopf.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 12:33

    POL-W: W Lastenraddiebstahl - Eigentümer unterstützt Polizeiarbeit

    Wuppertal (ots) - Am vergangenen Samstag (08.11.2025) kam es in Elberfeld zum Diebstahl eines hochwertigen Lastenfahrrades. Der Geschädigte erstattete daraufhin eine Strafanzeige bei der Polizei. Bei eigenen Ermittlungen im Internet stellte der 36-Jährige fest, dass sein Rad auf einer Verkaufsplattform angeboten wurde. Er verabredete sich mit dem vermeintlichen ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 10:14

    POL-W: W Fahrradfahrerin in Elberfeld schwerverletzt

    Wuppertal (ots) - Am 10.11.2025, kurz nach 17:00 Uhr, kam es auf der Ludwigstraße zu einem Alleinunfall mit einem Fahrrad. Eine 21-jährige Frau fuhr mit ihrem Mountainbike die Ludwigstraße bergab in Richtung Höchsten, als sie aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich der Auguststraße die Kontrolle über ihr Zweirad verlor. In der Folge prallte sie gegen einen, am Straßenrand geparkten, VW Golf. Die Frau wurde im ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 14:01

    POL-W: W Lagerhallenbrand in der Straße Müggenburg - Polizei sucht Zeugen

    Wuppertal (ots) - Am 05.11.2025, gegen 05:20 Uhr, kam es in der Straße Müggenburg zu einem Brand in einer Lagerhalle. Zeugen wurden auf einen Brand in einer Lagerhalle aufmerksam, der durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Es entstand Sach- und Gebäudeschaden. Eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren