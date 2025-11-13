Polizei Wuppertal

POL-W: W Widerstand gegen Polizeibeamten in Elberfeld

Wuppertal (ots)

Am 12.11.2025, gegen 16:30 Uhr, stellte ein Polizeibeamter (35) in seiner Freizeit einen Mann (28) fest, der im Bereich der Schwimmoper mutmaßlich E-Scooter beschädigte. Der Beamte versetzte sich umgehend in den Dienst und sprach den 28-Jährigen an. Dieser flüchtete sofort in Richtung Seilerstraße. Im Zuge der Verfolgung schlug der 28-jährige Mann in Richtung des Polizeibeamten und verletzte ihn dabei. In der Seilerstraße konnte der Flüchtige gestellt und festgehalten werden. Hinzugerufene Kräfte übernahmen den 28-Jährigen. Der 35-jährige Beamte wurde zur ambulanten Behandlung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

