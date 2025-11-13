PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Widerstand gegen Polizeibeamten in Elberfeld

Wuppertal (ots)

Am 12.11.2025, gegen 16:30 Uhr, stellte ein Polizeibeamter (35) in 
seiner Freizeit einen Mann (28) fest, der im Bereich der Schwimmoper 
mutmaßlich E-Scooter beschädigte. 

Der Beamte versetzte sich umgehend in den Dienst und sprach den 
28-Jährigen an. Dieser flüchtete sofort in Richtung Seilerstraße. 

Im Zuge der Verfolgung schlug der 28-jährige Mann in Richtung des 
Polizeibeamten und verletzte ihn dabei. In der Seilerstraße konnte 
der Flüchtige gestellt und festgehalten werden.

Hinzugerufene Kräfte übernahmen den 28-Jährigen. Der 35-jährige 
Beamte wurde zur ambulanten Behandlung durch Rettungskräfte in ein 
Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

