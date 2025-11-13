PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Einbruch in Schule - Verdächtiger festgenommen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Gestern (12.11.2025) in den frühen Morgenstunden (00:30 Uhr) konnte ein
Mann festgenommen werden, der im Verdacht steht, in eine Schule 
eingebrochen zu sein.

Nachdem bei einem privaten Wachunternehmen der Alarm einer 
schulischen Einrichtung am Küllenhahn auslöste, stellte ein dorthin 
entsandter Mitarbeiter verdächtige Geräusche in dem dortigen 
Sekretariat fest und informierte die Polizei.

Zeitgleich verließ ein Mann (37) das Gebäude und flüchtete in 
Richtung einer Bushaltestelle. Zivil gekleidete Polizisten konnten 
den Verdächtigen festnehmen. Gegen die Festnahme leistete der 
37-Jährige vehement Widerstand. 

Nach bisherigen Erkenntnissen war der polizeibekannte Mann in die 
Schule eingebrochen, um mutmaßlich Wertgegenstände und Geld zu 
entwenden.

Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter 
vorgeführt, der die Unterbringung in der Untersuchungshaft anordnete.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt
Wolf-Tilman Baumert
0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 12:49

    POL-W: W Versuchter Handtaschenraub in Barmen - Zeugen gesucht

    Wuppertal (ots) - Am 11.11.2025, gegen 18:40 Uhr, kam es in der Straße Dellbusch zu einem Raubversuch. Eine 86-jährige Frau war auf der Straße Dellbusch unterwegs, als sie zwei Personen wahrnahm, die sich von hinten näherten. Kurze Zeit später verspürte sie einen Stoß und stürzte zu Boden. Die beiden Männer versuchten umgehend die Handtasche der Frau zu ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 12:33

    POL-W: W Lastenraddiebstahl - Eigentümer unterstützt Polizeiarbeit

    Wuppertal (ots) - Am vergangenen Samstag (08.11.2025) kam es in Elberfeld zum Diebstahl eines hochwertigen Lastenfahrrades. Der Geschädigte erstattete daraufhin eine Strafanzeige bei der Polizei. Bei eigenen Ermittlungen im Internet stellte der 36-Jährige fest, dass sein Rad auf einer Verkaufsplattform angeboten wurde. Er verabredete sich mit dem vermeintlichen ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 10:14

    POL-W: W Fahrradfahrerin in Elberfeld schwerverletzt

    Wuppertal (ots) - Am 10.11.2025, kurz nach 17:00 Uhr, kam es auf der Ludwigstraße zu einem Alleinunfall mit einem Fahrrad. Eine 21-jährige Frau fuhr mit ihrem Mountainbike die Ludwigstraße bergab in Richtung Höchsten, als sie aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich der Auguststraße die Kontrolle über ihr Zweirad verlor. In der Folge prallte sie gegen einen, am Straßenrand geparkten, VW Golf. Die Frau wurde im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren