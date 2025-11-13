Polizei Wuppertal

POL-W: W Einbruch in Schule - Verdächtiger festgenommen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Gestern (12.11.2025) in den frühen Morgenstunden (00:30 Uhr) konnte ein Mann festgenommen werden, der im Verdacht steht, in eine Schule eingebrochen zu sein. Nachdem bei einem privaten Wachunternehmen der Alarm einer schulischen Einrichtung am Küllenhahn auslöste, stellte ein dorthin entsandter Mitarbeiter verdächtige Geräusche in dem dortigen Sekretariat fest und informierte die Polizei. Zeitgleich verließ ein Mann (37) das Gebäude und flüchtete in Richtung einer Bushaltestelle. Zivil gekleidete Polizisten konnten den Verdächtigen festnehmen. Gegen die Festnahme leistete der 37-Jährige vehement Widerstand. Nach bisherigen Erkenntnissen war der polizeibekannte Mann in die Schule eingebrochen, um mutmaßlich Wertgegenstände und Geld zu entwenden. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der die Unterbringung in der Untersuchungshaft anordnete.

