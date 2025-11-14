PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Hausbewohner stellen verdächtige Person

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (13.11.2025, 20:10) konnten Hausbewohner einen 
verdächtigen Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Der 37-Jährige war auf bislang nicht bekanntem Weg in den Keller 
eines Mehrfamilienhauses an der Elsasser Straße eingedrungen. Dort 
bemerkte ihn ein 45-jähriger Bewohner des Hauses und versperrte ihm 
die Fluchtmöglichkeit aus dem Keller. Die Tochter des 45-Jährigen 
informierte die Polizei. 

Die Einsatzkräfte konnten den Mann kurze Zeit später widerstandslos 
in Gewahrsam nehmen. 

Ob der 37-jährige, polizeibekannte Mann vorhatte, aus dem Keller 
etwas zu stehlen, ist Gegenstand der Ermittlungen der 
Kriminalpolizei.

Die Zivilcourage des 45-Jährigen ist lobenswert. Grundsätzlich rät 
die Polizei dazu, sich nicht selbst in Gefahr zu bringen.

-	Sollten Sie Zweifel am Umgang mit einer gefährlichen Situation 
haben 

oder

-	eine gefährliche Situation nicht richtig einschätzen können

oder

-	eine Gefahr für die eigene Sicherheit, oder die Dritter erkennen,

rufen Sie die Polizei über die Notrufnummer 110!

