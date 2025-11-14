Polizei Wuppertal

POL-W: W Hausbewohner stellen verdächtige Person

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (13.11.2025, 20:10) konnten Hausbewohner einen verdächtigen Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 37-Jährige war auf bislang nicht bekanntem Weg in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Elsasser Straße eingedrungen. Dort bemerkte ihn ein 45-jähriger Bewohner des Hauses und versperrte ihm die Fluchtmöglichkeit aus dem Keller. Die Tochter des 45-Jährigen informierte die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten den Mann kurze Zeit später widerstandslos in Gewahrsam nehmen. Ob der 37-jährige, polizeibekannte Mann vorhatte, aus dem Keller etwas zu stehlen, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Die Zivilcourage des 45-Jährigen ist lobenswert. Grundsätzlich rät die Polizei dazu, sich nicht selbst in Gefahr zu bringen. - Sollten Sie Zweifel am Umgang mit einer gefährlichen Situation haben oder - eine gefährliche Situation nicht richtig einschätzen können oder - eine Gefahr für die eigene Sicherheit, oder die Dritter erkennen, rufen Sie die Polizei über die Notrufnummer 110!

