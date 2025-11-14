POL-W: W Mann verstorben - Unfall in Wichlinghausen
Wuppertal (ots)
Gestern (13.11.2025, 13:20 Uhr) kam es in Wichlinghausen zu einem Unfall. Der 53-jährige Fahrer eines Müllwagens war mit seinem Fahrzeug auf der Handelstraße unterwegs. Mutmaßlich wegen eines internistischen Notfalls kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit langsamer Geschwindigkeit gegen einen geparkten Transporter. Passanten informierten den Rettungsdienst, der den 53-Jährigen ins Krankenhaus brachte. Dort verstarb der Mann. Der Kreuzungsbereich Grafenstraße/Kopernikusstraße/Handelstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Es entstand ein geringfügiger Sachschaden.
