Polizei Wuppertal

POL-W: W Mann verstorben - Unfall in Wichlinghausen

Wuppertal (ots)

Gestern (13.11.2025, 13:20 Uhr) kam es in Wichlinghausen zu einem 
Unfall.

Der 53-jährige Fahrer eines Müllwagens war mit seinem Fahrzeug auf 
der Handelstraße unterwegs. Mutmaßlich wegen eines internistischen 
Notfalls kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit 
langsamer Geschwindigkeit gegen einen geparkten Transporter. 
Passanten informierten den Rettungsdienst, der den 53-Jährigen ins 
Krankenhaus brachte. Dort verstarb der Mann.

Der Kreuzungsbereich Grafenstraße/Kopernikusstraße/Handelstraße wurde
für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Es entstand ein geringfügiger Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

