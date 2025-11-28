PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wildtier ausgewichen und gegen Hauswand gefahren

Einbeck (ots)

   - 37574 Einbeck, B 3, Langenstruck, Fr. 28.11.2025

Einbeck (pfa)

Gegen 05:30 Uhr befuhr der 20-jährige aus Bad Salzdetfurth kommende Unfallbeteiligte die B 3 aus Naensen kommend in Richtung Alfeld. In einer Linkskurve musste der Fahrzeugführer einem Stück Wild ausweichen und kam dabei von der Fahrbahn ab. Durch den Unfall wurden Straßenschilder und die Fassade zweier Wohnhäuser beschädigt.

Der Fahrer wurde leicht verletzt. Insgesamt wird der Schaden auf ca. 3500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

