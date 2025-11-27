PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei ermittelt nach Hundebiss in Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

Am 26.11.2025, gegen 12.00 Uhr, wurde eine Spaziergängerin auf dem Tennisplatzweg in 37581 Bad Gandersheim von einem Hund einer anderen, dunkel gekleideten, Spaziergängerin gebissen. Die gesuchte Hundeführerin war mit zwei kleineren, weißen Hunden, möglicherweise derselben Rasse, ebenfalls spazieren. Bei der Hunderasse könnte es sich um Malteser handeln. Einer der beiden Hunde hat die Spaziergängerin in die Wade gebissen. Daraufhin entfernte sich die Hundeführerin, ohne der Geschädigten ihre Personalien zur Ermöglichung eventueller Schadensersatzansprüche zu hinterlassen. Gegen die Hundeführerin wird ein Ermittlungsverfahren aufgrund fahrlässiger Körperverletzung geführt. Wer kennt die gesuchte Hundeführerin oder die mitgeführten Hunde? Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Angaben machen können sich bei der Polizei Bad Gandersheim zu melden.(sw)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

