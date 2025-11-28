PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar, (go), L 554, Offensen, Donnerstag, der 27.11.2025, 10:45 Uhr. Ein 76- jähriger PKW Fahrer aus Bodenfelde befuhr die L 554 aus Richtung Adelebsen kommend in Richtung Offensen. Er kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild. Anschließend durchfuhr er den Graben, überschlug sich und kam auf der linken Fahrzeugseite zum Stehen. Er verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

