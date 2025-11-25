PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Busfahrer beleidigt und geschlagen +++ Mann angegriffen +++ Einbrüche +++ Rüttelplatte entwendet +++ Alkoholisiert Unfall verursacht

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Busfahrer beleidigt und geschlagen,

Friedrichsdorf, Am Viadukt, Montag, 24.11.2025, 08:36 Uhr

(ro)In Friedrichsdorf hat ein Fahrgast am Montagmorgen einen Busfahrer beleidigt und geschlagen. Der Busfahrer hatte zuvor den Mann aufgefordert den Bus zu verlassen, da er lautstark andere Fahrgäste angepöbelt hatte. Der 28-Jährige beleidigte den Busfahrer daraufhin mit Worten und schlug ihn gegen den Arm. Eine hinzugerufene Streife stellte die Personalien des Mannes fest und erteilte ihm einen Platzverweis. Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

2. Mann an U-Bahn-Haltestelle angegriffen, Bad Homburg-Gonzenheim, Am Alten Wehr, Montag, 24.11.2025, 18:40 Uhr

(ro)Am Montagabend griff ein Unbekannter einen 43-Jährigen im Bad Homburger Stadtteil Gonzenheim an. Während der Mann an der U-Bahn-Haltestelle wartete, soll ihm der Täter unvermittelt ins Gesicht und in den Nacken geschlagen haben. Im Anschluss flüchtete der Angreifer vom Bahnsteig. Eine rettungsdienstliche Behandlung des 43-Jährigen war nicht notwendig. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 40 Jahre alten Mann mit "osteuropäischer" Erscheinung sowie leichtem Bauchansatz gehandelt haben. Er soll circa 180 cm groß und zum Tatzeitpunkt mit einer dunklen Trainingsjacke, einer dunklen Handwerkerhose und Wollmütze bekleidet gewesen sein. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls setzen sich bitte unter der Rufnummer (06171) 6240-0 mit der Polizeistation Oberursel in Verbindung.

3. Einbruch in Reihenhaus,

Bad Homburg, Gartenfeldstraße, Montag, 24.11.2025, 07:30 Uhr bis 15:40 Uhr

(ro)In Bad Homburg sind am Montag Einbrecher in ein Reihenhaus eingestiegen. Die Täter gelangten zwischen 07:30 Uhr und 15:40 Uhr über den Garten zum Terrassenbereich des Anwesens in der Gartenfeldstraße. Hier hebelten sie die Terrassentür auf und gelangten so in das Innere des Hauses. Die Diebe durchsuchten die Wohnräume und ließen Bargeld, Schmuck und einen Laptop mitgehen, bevor sie unerkannt von dannen zogen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Ihre Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Terrassentür aufgehebelt,

Oberursel, Schillerstraße, Donnerstag, 13.11.2025, 08:00 Uhr bis Montag, 24.11.2025, 11:00 Uhr

(ro)Zwischen Donnerstag, 13.11.2025 und Montag, 24.11.2025 haben Unbekannte die Terrassentür eines Wohnhauses in Oberursel aufgehebelt. Die Täter nutzen die Abwesenheit der Bewohner aus, um im genannten Zeitraum über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Schillerstraße einzudringen. Im Inneren stießen die Einbrecher auf einen Wandtresor und entwendeten diesen samt Inhalt, nachdem sie ihn gewaltsam aus der Wand gehebelt hatten. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Wer hat in den vergangenen zwei Wochen in der Schillerstraße verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten? Bitte setzen Sie sich unter der Rufnummer (06172) 6240-0 mit der Polizeistation Oberursel in Verbindung.

5. Bargeld und Jacke aus Wohnhaus gestohlen, Weilrod-Riedelbach, Heidestraße, Montag, 24.11.2025, 06:40 Uhr bis 20:20 Uhr

(ro)In Weilrod-Riedelbach haben Einbrecher Bargeld und eine Jacke aus einem Wohnhaus gestohlen. Im Laufe des Montags verschafften sich die Täter zwischen 06:40 Uhr und 20:20 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Anwesen in der Heidestraße. Bei der Suche nach Wertgegenständen stießen sie auf Bargeld und eine Jacke. Samt Beute machten sie sich unerkannt aus dem Staub. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Polizeistation Usingen nimmt Hinweise zum Einbruch unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

6. Rüttelplatte entwendet,

Kronberg, Am Waldschwimmbad, Freitag, 21.11.2025, 12:30 Uhr bis Montag, 24.11.2025, 14:00 Uhr

(ro)Eine Rüttelplatte hatten Diebe in den vergangenen Tagen in Kronberg im Visier. Die Täter näherten sich zwischen Freitagmittag und Montagnachmittag einem Baustellengelände in der Straße "Am Waldschwimmbad" und entwendeten eine Baumaschine des Herstellers "Ammann" im Wert von ca. 6.000 Euro. Wie sie die Rüttelplatte abtransportierten, ist auch Gegenstand der Ermittlungen. Sollten Ihnen im genannten Zeitraumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße "Am Waldschwimmbad" aufgefallen sein, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06171) 6240-0 mit der Polizei in Oberursel in Verbindung.

7. Alkoholisiert Unfall verursacht,

Friedrichsdorf, Herrngartenstraße, Montag, 24.11.2025, 23:38 Uhr

(ro)In der Nacht zum Dienstag hat ein alkoholisierter Fahrer einen Verkehrsunfall in Friedrichsdorf verursacht. Der 37-Jährige befuhr in seinem Hyundai um 23:38 Uhr die Herrngartenstraße von der Ober-Erlenbacher Straße in Richtung der Königsteiner Straße. An der Kreuzung Herrngartenstraße/Mainzer Straße missachtete der Hyundai-Fahrer die Vorfahrt eines 42-Jährigen, der mit seinem Opel auf der Mainzer Straße in Richtung Haingrabenstraße unterwegs war. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, in Folge dessen der Opel-Fahrer verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Hyundai musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 37-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Der freiwillige Atemalkoholtest lieferte einen Wert von über 0,4 Promille. Ihm wurde auf der Dienststelle Blut von einem Arzt abgenommen. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher. Der Hyundai-Fahrer muss sich nun in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell