POL-HG: Einbrüche +++ Zwei Fahrzeuge ausgeräumt +++ Pedelec gestohlen +++ Uhr aus Geschäft gestohlen

1. Einbruch in ein Reihenhaus,

Steinbach a.T., Im Wingertsgrund, Freitag, 14.11.2025 bis Freitag, 21.11.2025

(lr) Zwischen Freitag, 14.11 2025 und Freitag, 21.11.2025 kam es in Steinbach zu einem Einbruch in ein Reihenhaus. Die Einbrecher verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Haus in der Straße "Im Wingertsgrund" und durchsuchten die Wohnräume. Dabei fanden sie einen Tresor, aus welchem sie verschiedenen Schmuck, sowie weitere Bargeld und weitere Wertgegenstände entwendeten.

Die Polizei in Oberursel nimmt Hinweise unter der Nummer (06171) 6240-0 entgegen.

2. Einbruch in ein Mehrfamilienhaus,

Bad Homburg, Gonzenheim, Am Linsenberg, Sonntag, 23.11.2025, 15:00 Uhr bis 21:00 Uhr

(lr) Am Donnerstag kam es zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung im Bad Homburger Stadtteil Gonzenheim. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 15:00 Uhr und 21:00 Uhr in der Straße "Am Linsenberg" durch das gewaltvolle Aufhebeln der Terassentür Zutritt zur Wohnung. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume und entwendeten Schmuck.

Die Polizei in Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Zwei Fahrzeuge ausgeräumt,

Usingen, Bundesstraße 456, Samstag, 22.11.2025, 17:30 Uhr bis Sonntag, 23.11.2025 14:30 Uhr

(lr)In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es an der Bundesstraße im Bereich Usingen zu einem Diebstahl aus zwei Baustellenfahrzeugen. Die unbekannten Täter entwendeten zwischen 17:30 Uhr und 14:30 Uhr aus einem der beiden Fahrzeuge elektronisches Zubehör, sowie diverse Werkzeuge und Kraftstoff. Zudem montierten die Diebe fünf Außenstrahler ab. Aus dem zweiten Fahrzeug zapften sie ebenfalls Kraftstoff ab. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Die Polizei in Usingen nimmt Hinweise unter der Nummer (06081) 9208-0 entgegen.

4. Pedelec gestohlen,

Oberursel, Freiherr-vom-Stein-Straße, Samstag, 22.11.2025, 16:30 Uhr bis Sonntag, 23.11.2025 10:00 Uhr

(lr) In der Nacht auf Sonntag kam es in Oberursel zu einem Diebstahl eines Pedelecs in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Im Tatzeitraum zwischen 16:30 Uhr und 10:00 Uhr brachen unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise das Faltschloss, mit welchem das weiße Pedelec der Marke Cube gesichert war, auf und entwendeten dieses. Anschließend machten sich die Täter in unbekannte Richtung aus dem Staub.

Die Polizei in Oberursel nimmt Hinweise unter der Nummer (06171) 6240-0 entgegen.

5. Uhr aus Geschäft gestohlen,

Bad Homburg, Louisenstraße, Samstag, 22.11.2025, 11:30 Uhr

(lr) Am Samstagvormittag wurde in Bad Homburg aus einem Uhrengeschäft eine hochwertige Uhr gestohlen. Gegen 11:30 Uhr betrat der unbekannte Täter das Geschäft in der Louisenstraße und entwendete aus dem Schaufenster eine Uhr der Marke SEIKO. Daraufhin flüchtete der Dieb in unbekannte Richtung.

Der Täter wird als männlich beschrieben, hat einen Vollbart und trug zur Tatzeit eine dunkle Kapuze kombiniert mit einer grauen Jacke mit weißen Linienmuster an beiden Ärmeln.

Die Polizei in Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06172) 120-0 entgegen.

