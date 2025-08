POL-MG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf der Hehner Straße

Mönchengladbach (ots) - Ein Zeuge hat an der Brückenstraße im Stadtteil Mülfort am Donnerstag, 31. Juli, gegen 2.45 Uhr einen brennenden Anhänger entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von Brandstiftung aus und sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Sie bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (km) Rückfragen von Journalisten bitte an: ...

