PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Ergänzung Pressemeldung vom 23.11.2025 für den Bereich der Polizeistation Usingen+++

Polizeidirektion Hochtaunus (ots)

In der heutigen Pressemeldung hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen.

Für den Bereich der Polizeistation Usingen werden hiermit die beiden Tatorte der Einbrüche in Neu Anspach ergänzt.

Der erste Tatort liegt in der Michelbacher Straße (Tresor) Der zweite Tatort liegt in der Hauptstraße (Schmuck)

