POL-HG: Zeugensuche nach Faustschlag +++ Taxifahrt erschlichen und dann abgehauen +++ Einbrecher an Haustür verschreckt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Zeugensuche nach Faustschlag,

Grävenwiesbach, Naunstädter Straße, Montag, 17.11.2025, 20.15 Uhr

(da)Am Montagabend wurde ein Autofahrer in Grävenwiesbach Opfer eines Faustschlags. Der 60-jährige Mann fuhr gegen 20.15 Uhr mit seinem Ford Fiesta auf der Naunstädter Straße und wollte an der Kreuzung "Am Bahndamm" in diese Straße einbiegen. Hier befand sich jedoch ein Pärchen mit Hund auf der Fahrbahn. Es entwickelte sich ein Wortgefecht, das darin gipfelte, dass der unbekannte Mann gegen den Fiesta schlug. Als der Fiesta-Fahrer daraufhin ausstieg, schlug ihm der Unbekannte mit der Faust zu Boden. Anschließend entfernte sich das Pärchen in Richtung Frankfurter Straße. Der Mann war circa 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, hatte eine kräftige Statur und trug eine braune Mütze, eine graue Jacke und eine dunkle Hose. Seine Begleiterin war 1,65 bis 1,70 Meter groß, 35 bis 40 Jahre alt und trug eine helle Mütze sowie eine hellbraune Jacke. Beide sprachen nur gebrochen Deutsch. Sie waren in Begleitung eines kleinen hellen Hundes mit kurzem Fell, der wahrscheinlich weiß war. Sollten Sie den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, nimmt die Polizeistation Usingen Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

2. Taxifahrt erschlichen und dann abgehauen, Bad Homburg, Benzstraße, Mittwoch, 19.11.2025, 20 Uhr

(da)Am Mittwochabend erschlich sich ein Mann in Bad Homburg eine Taxifahrt. Im Laufe des Abends hatte der Unbekannte per App eine Taxifahrt von Frankfurt in die Bad Homburger Benzstraße gebucht. Gegen 20 Uhr lieferte das Taxi seinen Fahrgast an der Wunschadresse ab. Hier offenbarte dieser, dass er die Fahrt nicht zahlen wolle und flüchtete aus dem Auto in Richtung Nehringstraße. Der Taxifahrer blieb somit auf seinen Kosten sitzen. Nun ermittelt die Polizei wegen Betrugs und fahndet nach einem etwa 22 Jahre alten, 1,80 Meter großen Mann mit schwarzem Vollbart. Er war mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Umhängetasche, einer hellblauen Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet. Er wurde außerdem als westeuropäisch aussehend beschrieben. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Einbrecher an Haustür verschreckt,

Oberursel, Oberstedten, Alter Weg, Mittwoch, 19.11.2025, 20.30 Uhr

(da)In Oberursel wurden am Mittwochabend Einbrecher verschreckt. Gegen 20.30 Uhr bemerkten die Anwohner eines Einfamilienhauses im Alten Weg merkwürdige Geräusche an der Haustür. Ein oder mehrere Einbrecher hatten sich dort gerade zu schaffen gemacht und versuchten, die Eingangstür aufzuhebeln. Als kurz darauf das Licht im Haus anging, ergriffen die Unbekannten die Flucht. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

