PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-HG: +++ Rücknahme der Vermisstenfahndung nach älterem Mann aus Neu-Anspach +++
Bad Homburg v.d. Höhe (ots)
Die seit gestern Abend veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einem 73-Jährigen Mann aus Neu-Anspach ist beendet. Der Vermisste ist wiederaufgefunden worden. Wir bitten, das verwendete Bildmaterial nicht länger zu verwenden."
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06172) 120-0
E-Mail: KvD.Bad.Homburg.ppwh@polizei.hessen.de
Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell