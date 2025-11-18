PRESSEPORTAL Presseportal Logo

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Rücknahme der Vermisstenfahndung nach älterem Mann aus Neu-Anspach +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Die seit gestern Abend veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einem 73-Jährigen Mann aus Neu-Anspach ist beendet. Der Vermisste ist wiederaufgefunden worden. Wir bitten, das verwendete Bildmaterial nicht länger zu verwenden."

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06172) 120-0
E-Mail: KvD.Bad.Homburg.ppwh@polizei.hessen.de

