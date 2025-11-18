PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Rücknahme der Vermisstenfahndung nach älterem Mann aus Neu-Anspach +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Die seit gestern Abend veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einem 73-Jährigen Mann aus Neu-Anspach ist beendet. Der Vermisste ist wiederaufgefunden worden. Wir bitten, das verwendete Bildmaterial nicht länger zu verwenden."

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell